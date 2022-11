सेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिले भाजप नेते किरीट सोमय्यांना चॅलेज

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या (BJP leader Kirit Somaiya) हे माझे भाऊ आहेत. त्यांची ईडीशी (ED) चांगली सलगी आहे. त्यांना माझी विनंती आहे की, जळगाव जिल्ह्यात कोरोना काळात ( Corona period) झालेल्या टेंडर घोटाळयाची (Tender Scam) चौकशी (inquiry) लावावी व पाचोर्‍यात (Pachora Municipality) सात ते आठ नगरपालिकेच्या जागांवर आरक्षण (lifting reservation on seats) उठवून त्या जागांची विल्हेवाट लावली जात असून यात नगररचना विभागाच्या (Town Planning Department) कायद्याचे पालन झालेले नाही. हा सुमारे 207 कोटींचा जागा आरक्षणाचा घोळ (Confusion of seat reservation) असून भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी ईडीची चौकशी (Investigation by ED) लावावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे (Shiv Sena Deputy Leader Sushma Andhare) यांनी पत्रकार परिषदेत केली.