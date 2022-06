दुय्यम निबंधक कार्यालय आता रात्रीपर्यंत खुले: हर्डीकर

यावेळी बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना (Association of builders) असलेल्या नरेडको आणि नाशिक वकील संघाच्या (Nashik Bar Association) वतीने दुय्यम निबंधक कार्यालय (Office of the Deputy Registrar) दोन सत्रात सुरू करण्याची मागणी केली असता त्यांनी तातडीने त्यास मंजुरी दिली. आता नाशिकतील दुय्यम निबंधक कार्यालये सकाळी 7 पासून ते रात्री 9 वाजेपर्यंत दोन सत्रात सुरू राहणार आहेत.