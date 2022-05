सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑफलाइनच

पुणे । प्रतिनिधी (Pune)

राज्यातील काही विद्यापीठांनी ऑफलाइन परीक्षासुद्धा बहुपर्यायी पद्धतीने (एमसीक्यू) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (Savitribai Phule Pune University) ऑफलाइन परीक्षा एमसीक्यू ( MCQ )पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांतून जोर धरू लागली आहे.त्या पार्श्वभूमीवर पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रचलित पद्धतीने ऑफलाइनच होणार (Exams will be conducted offline in the prevailing manner) असून,परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.