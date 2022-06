मंगेश भास्कर, मृदातज्ज्ञ (Mangesh Bhaskar, Soil Specialist)

माती हा शेतीचा पाया (Soil is the foundation of agriculture)आहे; आपला देश सुजलाम् सुफलाम् आहे. त्याचा पाया, त्याचे सर्वस्व माती आहे. माती सुपीक असेल तर आणि तरच आपला देश समृद्ध होऊ शकतो. येणार्‍या पिढ्या सशक्त करायच्या असतील तर या मातीची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जर मातीची काळजी घेतली गेली नाही तर मातीचा कस कमी होत जाईल आणि ते मानवाला अतिशय हानिकारक ठरू शकते.