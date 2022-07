बंडाळीला संजय राऊत कारणीभूत !

पाचोरा Pachora (प्रतिनिधी) -

आमदार किशोर पाटील (MLA Kishor Patil) हे तब्बल पंधरा दिवसानंतर आणि राज्यात भाजपा-शिंदेशाही सरकार स्थापन (BJP-Shindeshahi government formed) झाल्या नंतर मतदार संघात परतले (Returned to the constituency) आहे. शहरात त्यांचे स्वागतही झाले. त्यांना भेटण्यासाठी मतदारसंघातील सेनेचे पदाधिकारी व पाचोरा शहरातील समर्थकांनी त्यांच्या निवासस्थानातील शिवालय कार्यालयात एकच गर्दी केली होती. यावेळी आ.किशोर पाटील यांनी सर्वांशी संवाद साधताना (While communicating) एकनाथराव शिंदे यांच्या बंडाळीत (rebellion of Eknathrao Shinde) आणि गटात सुमारे पन्नास आमदार का भाजपा सोबत (MLA with BJP) का गेलो .?कश्यासाठी गेलो ? याचा खुलासा (Revealed) केला.