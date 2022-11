दूध संघातून 1800 नव्हे तर 3350 किलो तुपाची विक्री

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघातील (District Milk Union) बी ग्रेड तुप अपहरात (B grade ghee theft case) प्रकरणात एका महिन्यात चॉकलेट व्यावसायीक रवी अग्रवाल (Ravi Aggarwal is a chocolate businessman) यांना 1 हजार 635 किलोतुप विक्री केले असून त्याच महिन्यात अनिल अग्रवाल ()Anil Aggarwal यांना 1 हजार 725 किलो बी गे्रड तुपाची विक्री (Sale of B Grade Ghee) करण्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा दूध संघात 1800 किलोचा नाही तर तब्बल 3 हजार 350 किलो तुपाचा अपहार (Misappropriation of 3 thousand 350 kg of ghee) झाल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या तपासात (police investigation)उघड झाली आहे. संशयितांना न्यायालयाने पुन्हा दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.