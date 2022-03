Russia Ukraine War : ...तर युद्ध तत्काळ थांबविणार; रशियाने ठेवल्या चार अटी

दरम्यान रशियाने (Russia) आता युक्रेनसमोर (Ukraine) चार अटी ठेवल्या असून, त्या मान्य केल्यास तत्काळ युद्ध थांबवू, असं म्हटलं आहे (Russia Says It Will End Ukraine War on These Four Conditions). युक्रेनमधील माध्यमांनी याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या अटी मान्य केल्यास त्वरीत युद्ध थांबवण्याची तयारी रशियाने दाखवली असल्याचे युक्रेनच्या माध्यमांनी म्हटले आहे.