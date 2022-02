Russia and Ukraine War : रशिया युक्रेनसोबत चर्चेसाठी तयार

कीव्ह|Kiev | Ukraine

रशिया आणि युक्रेनमधील (Russia and Ukraine) युद्धजन्य परिस्थिती निवळण्याची शक्यता (Likely to end the war situation) आहे. कारण रशिया युक्रेनसोबत चर्चेसाठी तयार (Russia ready for talks with Ukraine) झाला आहे. त्यासाठी रशिया (Russia) आपले एक शिष्टमंडळ (Delegation) चर्चेसाठी युक्रेनला (Ukraine) पाठवणार आहे. युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्याचा आजचा दुसरा दिवस आहे. दरम्यान, युक्रेनचे (Ukraine) राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की (President Volodymyr Zhelensky) यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन (President Vladimir Putin) यांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिल्याचा दावा रशियाच्या सरकारी मीडियाकडून करण्यात आला आहे. तसंच रशियाकडून युक्रेनशी चर्चेची तयारी देखील दर्शवण्यात आलीय.