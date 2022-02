Russia-Ukraine War: युद्धात जीवितहानी

खाद्यतेल महागणार Edible oil will become more expensive

भारत युक्रेनमधून सूर्यफूल तेल, लोह, पोलाद, प्लास्टिक, रसायने, अजैविक रसायने, प्राणी, वेजिटेबल फैट आणि तेल यासारख्या वस्तू आयात करतो. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे केवळ भारताच्या युक्रेनमधील व्यापारावर परिणाम होणार नाही, तर युक्रेनमधून येणार्‍या मालाच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे युक्रेनमधून येणार्‍या अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने त्यांच्या किमती वाढणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.