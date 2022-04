खिचडी शिजवायला तांदूळच नाही

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शालेय पोषण आहार योजनेतून (school nutrition diet plan ) शिजवण्यात येणार्‍या खिचडीसाठी ( Khichadi ) ज्या काळात वाहतूकदाराची नेमणूक नव्हती त्या 174 दिवसांच्या खिचडीला विद्यार्थी मुकले म्हणून त्यापोटी कोरडा शिधा देण्याचा निर्णय सरकारी पातळीवरून झाला आहे. मात्र, मागणीप्रमाणे तांदूळच उपलब्ध होत नसल्याचे (Rice is not available as per the demand ) समोर आले आहे. यासाठी 1500 मेट्रिक टन तांदळाची मागणी नोंदवण्यात आली असून तुटवड्यामुळे हा तांदूळ उन्हाळ्याची सुट्टी संपल्यानंतरच प्राप्त होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.