लंपीमुळे मयत जनावरांचे फेरसर्वेक्षण : पशुसंवर्धन मंत्र्यांचे आदेश

शेतकर्‍यांच्या पशुधनावर लंपी (Lumpy on livestock) या आजाराचा (illness) मोठ्या प्रमाणात संसर्ग (infection) झाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात (Jalgaon District) 392 जनावरांना (392 to animals) या आजाराची लागण (Contagion of disease) झाली असून आत्तापर्यंत 12 जनावरांचा मृत्यू (12 animals died) झाल्याची माहिती (Information) पशुसंवर्धन विभागाचे (Commissioner of Animal Husbandry Department) आयुक्तांनी दिली. मात्र मयत जनावरांची संख्या अधिक असून ही आकडेवारी चुकीची (Statistics wrong) असल्याचा दावा आमदारांनी (MLAs) केला आहे. दरम्यान मयत जनावरांची नेमकी (Order to re-survey) संख्या किती? यासाठी जिल्हाधिकारी आणि सीईओंना फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्याचे महसूल आणि पशुसंवर्धन मंत्री (Minister of State for Revenue and Animal Husbandry) राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आज दिले.