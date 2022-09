‘सीमा’च्या अध्यक्षपदी राठी; उपाध्यक्षपदी भंडारी

सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स अससोसिएशन (Sinner Industrial and Manufacturers Association) (SIMA) (सीमा) ची नुकतीच स्थापना करण्यात आली असून असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी किशोर राठी (Kishore Rathi as President), उपाध्यक्षपदी किरण भंडारी (Kiran Bhandari as Vice President), सचिवपदी बबन वाजे, खजिनदारपदी राहुल नवले यांची निवड करण्यात आली आहे.