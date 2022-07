नाशिकमध्ये जोर'धार'; सकाळपासून झाला इतका पाऊस

प्राप्त माहितीनुसार, ३९.८ मिलीमीटर पावसाची नोंद नाशिकमध्ये झाली आहे. (39.8 mm rain from morning to afternoon in nashik) नेहमीप्रमाणेच पहिल्या पावसात गटारीच्या पाण्याचा पूर गोदावरीला (Flood in godavari river) आलेला दिसून आला. स्मार्ट फरशा गोदातीरी (godavari river side) बसविण्यात आल्यामुळे येथील पात्र पाच ते सहा इंचांनी वाढले उंच झाले आहे. 'तुम्ही शेकडो कोटी खर्च करा पण ग्राउंडवर झिरो रिझल्ट, तोच बर का नेहमीचा पावसाळ्यातील गोदावरीला आलेला पहिला गटारीचा पूर' असे म्हणत पर्यावरणप्रेमींनी स्मार्ट सिटी कंपनीवर (Smart city company) पुन्हा एकदा रोष व्यक्त केला.