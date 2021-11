अनारक्षित रेल्वेसेवा पूर्ववत

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

रेल्वे मंत्रालयाने Ministry of Railways काही आरक्षित गाड्यांचे आरक्षण हटवून By removing the reservation of reserved trains त्या नेहमीप्रमाणेच साध्या गाड्या म्हणून चालविण्याचे घोषित केले होते. भुसावळ-खंडवा, बडनेरा-नरखेड, नागपूर-आमला, आमला-इटारसी, अमरावती-बडनेरा आणि आमला-छिंदवाडा दैनिक अनारक्षित रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना कमी तिकीट दरात प्रवास करता येणार आहे.