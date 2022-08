नंदुरबारात कुंटणखान्यावर धाड, 12 महिला ताब्यात

नंदुरबार । Nandurbar । प्रतिनिधी

शहरातील बसस्थानकाच्या (City Bus Stand) बाजूला असलेल्या जुनी दुध डेअरीजवळ (Near Old Milk Dairy) कुंटणखाना (Kuntankhana) चालविणार्‍या दोन महिलांसह (two women) 10 पिडीत महिलांना (victimized women) स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने (local crime branch team) ताब्यात (possession) घेतले आहे.