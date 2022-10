राहूल सोलापूरकर म्हणतात ...राजर्षी शाहु महाराजांच्या कार्याची ऐतिहासिक नोंद तोकडीच

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राजर्षी शाहु महाराजांनी (Rajarshi Shahu Maharaj) कला, साहित्य, संगित, नाटक, शिक्षण आदी सर्वच क्षेत्रात भरीव (Substantial work in all areas ) काम केले. राजर्षी शाहु महाराजांनी राजा म्हणुन कधीच निर्णय घेतले नाही. तर सर्व सामान्य माणसाचा (common man's thought) विचार करून निर्णय (decision) घेतले. मात्र इतिहासात (history) राजर्षी शाहु महाराजांच्या (Rajarshi Shahu Maharaj) कार्याची नोंद (Record of work) ही तोकड्या स्वरूपात असल्याची खंत विचारवंत तथा चित्रपट कलावंत राहुल सोलापुरकर (Thinker and film artist Rahul Solapurkar) यांनी व्यक्त केली.