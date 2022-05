राजकारणापेक्षा अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी ठेवा

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

देशाची अर्थव्यवस्था (The economy of the country )चांगली आहे. भारतात 50-60 वर्षांपूर्वी देश बांधण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे आज आपल्या देशात श्रीलंका, पाकिस्तानसारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. मात्र त्यामुळे देशात घबराटीचे वातावरण निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. देशाच्या विकासासाठी अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी ठेवण्यासह राजकिय मतभेद बाजूला ठेवून काम करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन खा. सुप्रिया सुळे (MP. Supriya Sule )यांनी केले. नाशिक सीए असोसिएशनसोबत (Nashik CA Association ) आयोजित चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या.