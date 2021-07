एनसीडीसी केंद्राची प्रगती कौतुकास्पद : केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

मलेरिया इन्स्टिट्यूट ते संसर्गजन्य रोग संस्था (एन. आय. सी. डी.) सुरू झाल्यापासून ते आता नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एन. सी. डी. सी.) ( National Center for Disease Control) म्हणून प्रभावीपणे विकसित झालेली संस्था ही प्रगती खरोखरच कौतुकास्पद आहे,असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar ) यांनी केले.