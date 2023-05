प्रवीण सूद यांची CBI च्या संचालकपदी नियुक्ती

प्रवीण सूद हे यापूर्वी कर्नाटकचे पोलीस प्रमुखही राहिले आहेत. प्रवीण सूद हे सध्याचे सीबीआय संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल (Subodh Kumar Jaiswal) यांची जागा घेणार आहेत. (Praveen Sood has been appointed as the Director of the Central Bureau of Investigation (CBI) for a period of two years: CBI)