मनपा निवडणूक : मतदान केंद्रांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

2017 मध्ये झालेल्या नाशिक महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ( NMC Elections ) मतदानासाठी शहरात 1410 मतदान केंद्र तयार करण्यात आले होते, तर पाच वर्षांत मतदार संख्येत वाढ (Increase in the number of voters)झाल्यामुळे यंदा सुमारे 200 मतदान केंद्रांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मतदान केंद्रांची माहिती शहर पोलिसांना महापालिकेच्यावतीने रवाना करण्यात आली आहे. यामुळे निवडणुकीच्या कामाला प्रशासकीय पातळीवर वेग आल्याचे दिसून येत आहे.