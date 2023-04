Political Big News : आठवड्याभरात जळगाव शहर महापालिकेच्या राजकारणात होणार मोठा धमाका....

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मनपातील (Municipality) सत्तेमधील भाजपच्या 27 नगरसेवकांनी (corporators of BJP) बंडखोरी (Rebellion) करून शिवसेनेच्या महापौरांना (Vote for Shiv Sena mayor) मतदान करून शिवसेनेची जळगाव महापालिकेत सत्ता आणली होती. या विरोधात भाजपने विभागीय आयुक्तांकडे (BJP to Divisional Commissioner) या बंडखोर नगरसेवकांना अपात्र करण्यासंर्भात दाखल (Ineligible for corporators) याचिकेवर देखील लवकरच निकाल लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या 27 नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाईची टांगती तलवार (Action against corporators) असून महापालिकेच्या राजकीय वर्तूळात मोठ्या राजकीय घडामोडी (Political Affairs) जळगावकरांना पाहण्यास मिळणार आहे.