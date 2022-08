राज्यात लवकरच पोलिस भरती; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्यातील गृह विभागात ( home department of the state)लवकरच ७ हजार पोलिसांची भरती (Recruitment of Police)करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Home Minister Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.