मालेगावी रझा अकादमीच्या कार्यालयावर पोलिसांचे छापे

मालेगाव | प्रतिनिधी Malegaon

त्रिपुरातील हिंसाचाराचे निषेधार्थ मालेगावी बंद पुकारलेल्या रझा अकादमी (rajha Academy) या संघटनेच्या कार्यालयावर पोलिसांनी रात्री छापा मारून झडती घेत काही पत्रके व दस्तावेज ताब्यात घेतले आहेत.

रझा अकॅडमीतर्फे पुकारण्यात आलेल्या बंद दरम्यान शहरात नवीन बसस्थानक (New Bus Stop) परिसरात जुना आग्रा रोड (Old Agra road) वर दगडफेक जाळपोळ सार्वजनिक तसेच खाजगी मालमत्तांची नासधूस करण्याचे प्रकार घडले होते. पोलिसांवर तुफान दगडफेक केल्याने तीन अधिकाऱ्यांसह (Three Police officers injured) सात पोलीस कर्मचारी (Seven Police Injured) व तीन सामाजिक कार्यकर्ते गंभीर रित्या जखमी झाले होते.