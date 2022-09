Photos # महापालिकेच्या मानाच्या गणेशाच्या महाआरतीने जळगावात विसर्जन मिरवणूकीस सुरवात

डॉ. पंकज पाटील

जळगाव jalgaon | प्रतिनिधी

गेल्या दहा दिवसापासून (ten days) घराघरात आणि गल्लीबोळातील (home and in the streets) मंडपात विराजमान (seated in the pavilion) झालेल्या श्री गणरायाला (Shri Ganaraya) आज अनंत चतुर्थीस (Anant Chaturthi) मोठ्या भक्तीमय वातावरणात निरोप (Farewell in a devotional atmosphere) देण्यात येत आहे. जळगाव शहरात सकाळी अकरा वाजता मानाच्या महापालिकेच्या (Respected Municipal Corporation) गणपतीची महाआरती (Mahaarti of Ganpati) करत गणेश विसर्जन मिरवणूकीस (Ganesh immersion procession) ढोल ताश्याच्या गजरात (Dhol Tashya's) सुरवात झाली आहे.