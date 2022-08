Photos #'देशदूत' डिजीटल च्या 'सेल्फी विथ गणेशा'च्या माध्यमातुन घरगुती गणेश पोहचेलत 'जगभरात'

जळगाव : jalgaon

उत्सवात उत्सव 'गणेशोत्सव' साजरा करू (Let's celebrate the festival 'Ganeshotsav') 'देशदूत' संगे ही थीम (theme) घेऊन 'देशदूत' डिजीटल ('Deshdoot' digital) ने घरगुती गणेश मंडळासाठी (home Ganesha mandal) एक अभिनव उपक्रम (Innovative activities) सुरू केला आहे . या उपक्रमाद्वारे घरगुती गणेश मंडळांची (Homemade Ganesha mandals) 'श्री' ची आरास (Aaras of 'Shri') जग भरातील वाचकांना बघण्यास मिळणार आहे . आजच्या 'श्री गणेश चतुर्थी च्या स्थापने दिवशी गल्ली बोळात व घरा घरात 'श्री' च्या आगमनाचा जल्लोष (jubilation) साजरा होत आहे . आपल्या घरात साजरा होणारा गणेशोत्सव 'देशदूत' च्या वेब साईट (Through the website of 'Deshdoot') च्या माध्यमातून आता Universal होणार आहे . जगभरातील (Around the world) वाचक (readers) आपल्या घरगुती गणेशाचे (Ganeshotsav celebrated at home) दर्शन घेऊ शकतील .