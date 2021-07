इंपिरिकल डेटासाठी याचिका दाखल

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण ( Political reservation of OBC class )पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी आज राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. (A petition filed in the Supreme Court on behalf of the state government ) असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (State Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Protection Chhagan Bhujbal )यांनी दिली.