जनता सत्ता बरखास्त केल्याशिवाय राहणार नाही

राज्यातील सत्तानाट्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँगेसच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक(Meeting of the State Executive of the Nationalist Congress Party) आज यशवंतराव चव्हाण केंद्रात पार पडली. त्यावेळी बोलताना पवार यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. संसदीय लोकशाहीवर हल्ला करण्याचे काम भाजप करत आहे. मध्यप्रदेश असेल आणि आता महाराष्ट्रात काय चालले आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे. लोकशाही मार्गाने आलेल्या लोकांना बाजूला करुन सत्ता आपल्या हातात कशी राहील असा प्रयत्न होत आहे. ईडी, सीबीआय या गोष्टी आपल्याला कधी माहीत नव्हत्या. आता सत्तेचा वापर करून राजकीय दहशत निर्माण केली जात आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.

आज ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यामध्ये शिवसैनिक कुठेही हालला नाही. ज्यांनी सत्ता बदल करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्याविरोधात शिवसैनिक एकत्र येत आहे. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले ते लोकांना आवडलेले नाही. शिवसैनिक नाराज आहेत, त्यामुळे एक वेगळे चित्र आगामी काळात पाहायला मिळेल, असे भाकीत पवार यांनी केले.