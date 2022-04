Video: नवे डबे जोडून पवन एक्सप्रेस जयनगरकडे रवाना; प्रवाशांनी काढली रेल्वेस्टेशनवर रात्र...

या अपघातातील मृताची अद्याप ओळख पटलेली नाही. तसेच जखमींवर उपचार सुरु करण्यात आले आहेत.

एक्सप्रेसला आज सकाळी डबे जोडण्यात आले. (new bogies join to the express) यानंतर सकाळी ६ वाजून २० मिनिटांनी रेल्वे जयनगरकडे (jayanagar) रवाना करण्यात आली.

रेल्वे ट्रॅकचे (Railway Track) काम प्रगतीपथावर आहे आणि आज दुपारपर्यंत ते दुरुस्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे देवळाली-लहवित (Deolali to Lahvit) दरम्यान बी/डब्ल्यू अप लाईनवर अप आणि डाऊन दोन्ही साईडच्या गाड्या धावत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.