पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे संतप्त; बैठकीतून घेतला काढता पाय

भुसावळ Bhusaval । संजयसिंग चव्हाण

चाळीस आमदारांच्या (Forty MLAs) फुटीनंतर राज्यात शिवसेनेचे सरकार (Shiv Sena government collapsed) कोसळले. यानंतर पक्षाचे नाव व चिन्ह हा वाद न्यायालयात (Disputes in court) गेला तेव्हापासून ‘सेनाभवनाने’ ('Sena Bhavanane') याची गंभीर दखल घेत सभासद नोंदणी व प्रतिज्ञापत्र हा विषय घेवून राज्यभर संघटनात्मक बांधणीचे (organizational structure) काम हाती घेतले. खा.विनायक राऊत यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी दिली व लोकसभा मतदार संघ निहाय प्रत्येक संपर्क प्रमुखांकडे सोपविली. याच संदर्भात काल सेनाभवनावर पक्ष प्रमुख माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Party chief former Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक (meeting) लावण्यात आली. मात्र रावेर लोकसभा मतदार (Raver Lok Sabha Constituency) संघातील पोचट कामगिरी (performance) पाहून उध्दव ठाकरे यांनी नाराजी सह संताप (expressed anger) व्यक्त केला व बैठक सोडून (Leave the meeting) निघून गेले.