क्रिकेट बेतले जीवावर; खेळाडूच्या गुप्तांगाला लागला चेंडू

पंढरपूर | वृत्तसंस्था Pandharpur

क्रिकेट (Cricket) तसा सर्वांचाच आवडता खेळ. जिथे जागा मिळेल तिथे तरुणाई क्रिकेट (Cricket) खेळताना दिसते. मात्र राज्यातील पंढरपूर तालुक्यात (Pandharpur) येथे एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. फलंदाजाच्या गुप्तांगाला वेगवान चेंडू लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे....(pandharpur 35 year old young boy died as ball hits him hard on his private part)