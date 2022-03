पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलं नसेल तर आजच करा, अन्यथा भरावा लागेल 'इतका' दंड

पॅन-आधार लिंक नसेल तर काय होईल? (what happens if you fail to linking of PAN-Aadhaar)

- ३१ तारखेनंतर पॅन अवैध ठरू शकते

- पॅन अवैध ठरल्यास बँकेच्या व्यवहारांमध्ये मोठा अडथळे येऊ शकतात

- नव्यानं पॅन काढावा लागेल, हा पॅन सगळ्या बँक खात्यांशी जोडावा

- आयकर परतावा भरला नाही तर गृहकर्ज मिळवणे कठीण

- तुम्हाला आयकर रिटर्न भरता येणार नाही

- पॅन-आधार लिंक नसेल शेअर बाजारात व्यवहार करता येणार नाही