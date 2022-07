बँक कर्मचाऱ्यानेच लुबाडले शेतकऱ्यांचे दीड कोटी; महाराष्ट्र बँकेच्या भऊर शाखेतील प्रकार

भऊर | वार्ताहर Bhaur

देवळा तालुक्यातील भऊर (Bhaur Tal Deola) येथील महाराष्ट्र बँकेत रोजंदारीवर कार्यरत असतांना पदाचा गैरफायदा घेऊन सुमारे १ कोटी ५० लाख ३७ हजार ४५० रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे....(one crore fifty lakh thirty seven lakh four hundred fifty rupees cheating by bank worker in bhaur area)