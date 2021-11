एकट्या नाशिक विभागात पाचशेहून अधिक जातीवाचक वस्त्यांची नावे बदलली

नाशिक | Nashik

राज्यभरातील रस्ते(Street), वाड्या (Vadya / Small Villages), वस्त्यांची जातीवाचक नावे (Cast Names) बदलून महापुरुषांची (Names of great men in India) व लोकशाही (Democratic values) मूल्यांशी निगडित नावे देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय समाज कल्याण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक बदलांची सुरुवात झाली आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक विभागात तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पाचशेहून अधिक जातीवाचक रस्ते, वाडया, वस्त्यांची नावे बदलण्यात आली असून समाजकल्याण विभागाचे (Social welfare dept) काम समाधानकारक असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त्त राधाकृष्ण गमे (Divisional Commissioner Radhakrishna game) यांनी दिली....(over fiver hundred Caste names of villages changed by social welfare dept)