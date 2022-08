अरेच्च्या... वर्गात लागणार शिक्षकांचे फोटो ?

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आपले गुरुजी मोहिमेंतर्गत (Under your Guruji campaign) शाळांच्या (class) प्रत्येक वर्गात शिक्षकांचा फोटो (Teacher's photo) लावण्याचे आदेश (order) शासनाने (government) जि.प.शिक्षणाधिकार्‍यांना दिले आहे. दरम्यान, वर्गात शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय रद्द करावा (decision should be annulled), अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीने (Bharathi, Maharashtra State Primary Teacher) मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या निर्णयाविरोधात दि.29 ऑगस्ट रोजी सर्व शिक्षक काळ्या फिती लावून काम (Wearing black ribbons) करणार आहे.