नाशकात आयटी कंपन्यांसोबत चर्चासत्राचे आयोजन

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

उपमहापौर असताना 2012 पासून नाशिकमध्ये आयटी हब ( IT Hub in Nashik ) व्हावा यासाठी प्रयत्नशील होतो. ते आयटी हब अखेर दृष्टिपथात आले असून केंद्रीय लघुउद्योगमंत्री नारायण राणे ( Small Industries Minister Narayan Rane ) यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये येत्या 1 मार्च रोजी बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्यांचे चर्चासत्र ( Seminars of IT companies ) आयोजित करण्यात आले आहे. या चर्चासत्राअंती महापालिका आणि काही आयटी कंपन्यांसमवेत करारदेखील केला जाणार आहे. आयटी हब साकारणारी नाशिक महापालिका ही देशातील एकमेव महापालिका ठरणार आहे, असे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.