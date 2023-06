तालुकानिहाय दिव्यांग तपासणी शिबिरांचे आयोजन करा - पालकमंत्री भुसे यांच्या सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात शुक्रवारी(दि.३०) दिव्यांग व्यक्तींना ADIP (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances) या योजने अंतर्गत तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत पालकमंत्री भुसे बोलत होते.