गणेश मंडळांसाठी ऑनलाईन परवानगीची सोय

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महापालिकेच्या ( NMC )वतीने आगामी गणेशोत्सवाची ( Ganesh Festival ) जय्यत तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठीच्या नियोजनासाठी विभागीय स्तरावर बैठका घेण्यात येत असून गणेश मंडळांना परवानगी देण्यासाठी महापालिकेने ऑनलाईन प्रणाली (Online system by Municipal Corporation to allow Ganesh Mandals)सुरू केली आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करता येणार आहे.