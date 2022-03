पंतप्रधानांच्या हस्ते निओ मेट्रोचे ऑनलाईन उद्घाटन?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) पुण्यात ( Pune ) एका कार्यक्रमासाठी येणार आहेत. तेथूनच नाशिकच्या मेट्रोचे देखील उद्घाटन होणार असल्याची शक्यता आहे. ( Nashik Metro is also likely to be inaugurated ). याबाबत नाशिकचे महापौर सतीश कुलकर्णी ( Mayor Satish Kulkarni ) यांनी पक्षाकडे तशी मागणी केली असल्याचे समजते. मात्र पक्षाच्या वतीने याबाबत अद्याप स्पष्ट करण्यात आले नाही.