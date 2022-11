एकच फाईट, वातावरण टाईट!

जळगाव jalgaon।

राज्यात सत्तांतर झाल्यांनतर (Transition to power in the state) शिवसेनेत दोन गट (Two factions in Shiv Sena)पडले. विरोधकांवर हल्लाबोल (Attack opponents) करण्यापेक्षा हे दोन्ही गट (Both groups) आपल्याच एककेळच्या सहकार्‍यांचे उणे-दुणे बाहेर (Outside of the minuses of colleagues) काढू लागले. शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) (Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)) आणि बाळासाहेबांची शिवसेना (Shiv Sena of Balasaheb) या दोन्ही गटांमध्ये वार-पलटवार सुरु असून ठाकरे गटाच्या फायरब्रांड नेत्या सुषमा अंधारेंच्या (Firebrand leader Sushma Andhare) दौर्‍याने वातावरण टाईट झाले आहे.