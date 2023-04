एक एकर जमीन अन् 185 क्विंटल हळद..... वाचाच चिंचोलीच्या पितापुत्रांची सक्सेस स्टोरी

नितीन बडगुजर

चिंचोली Chincholi ता.यावल

येथील शेतकरी मोहन उत्तम साठे व अशोक मोहन साठे (father and son).या पिता पुत्रांनी हळदी (turmeric)या पिकाचे पहिल्याच प्रयत्नात विक्रमी उत्पादन (Record production) घेतले आहे , फक्त एक एकर (One acre of land)जमिनीतून १८५ क्विंटल (turmeric) हळद विक्रमी उत्पादन घेऊन परिसरात एक रेकॉर्ड स्थापित केला आहे.