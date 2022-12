पहिल्याच दिवशी हेल्मेटसक्तीतून झाला 'इतका' दंड वसुल

दुचाकीचालकांना तब्बल दोन तासांचे समुपदेशन (counselling), नो हेल्मेट, नो एन्ट्री (No helmet, no entry) आणि नंतर नो हेल्मेट, नो पेट्रोल (No helmet, no petrol) असे विविध उपक्रम राबवत नाशकात हेल्मेटसक्ती केली होती. परंतु त्यांच्या बदलीनंतर हेल्मेटसक्तीची कारवाई थंडावली होती. हेल्मेटचा वापर न केल्यामुळे 83 चालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले.