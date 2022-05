धोकादायक इमारतींंबाबत आयुक्तांकडून सूचना

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

धोकादायक इमारतीधारकांना केवळ नोटीसा (Notice to dangerous building owners )देण्यापुरते औपचारिकता न करता ज्या इमारती पावसाळ्यात( Rainy Season )कोसळून अपघात होऊ शकतात, अशा इमारतीवर पादचार्‍यांच्या खबरदारीसाठी धोकादायक इमारत असल्याचे फलक (Signs of being a dangerous building) लावावेत, अशा सूचना महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी दिल्या.