गोदाकाठी ‘नो प्लास्टीक झोन’

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शहरातून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर Uses of Plastics होऊन तो गोदाकाठी Bank of Godavari Riverसाचत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने गोदावरी किनार्‍यापासून 100 मीटरचा परिसर 'नो प्लॅस्टिक झोन' No Plastic Zone जाहीर केला असून त्याचा भंग करणार्‍या विक्रेत्यांविरोधात प्लास्टीक बंदीच्या नियमावलीनुसार पोलिसांच्या मदतीने कारवाई केली जाणार आहे.