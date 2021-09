एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहता कामा नये

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

राज्यात अतिवृष्टीमुळे Heavy Rain Fall in the state दुर्दैवी घटना घडत आहेत. दुर्दैवाने काही ठिकाणी अल्प पाऊस असून धरणसाठा देखील कमी आहे. तर काही भागात अतिवृष्टीमुळे बळीराजाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे Damages of Crops.