साकीनाका प्रकरणी कुठलीही ढिलाई नाही!

पिडीत महिलेच्या कुटुंबास तातडीने आर्थिक सहाय्य

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पिडीत महिलेच्या मुलांना वार्‍यावर सोडले जाणार नाही असे सांगून या परिवारास महिला बाल कल्याण विभागाच्या (Department of Child Welfare) मनोधैर्य योजनेतून तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या (Department of Social Justice) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Under the Prevention of Atrocities Act) आर्थिक सहाय्य (Financial assistance) तातडीने दिले जाईल, असे जाहीर केले. या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण (Education) आणि पालन पोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे ठाकरे यांनी आयोगाच्या उपाध्यक्षांना सांगितले.