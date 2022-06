भारतीय मातीच्या शक्तीची जगाला नवी ओळख

नवी दिल्ली । प्रतिनिधी New Delhi

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी ईशा फाऊंडेशनचे संस्थापक सद्गुरू (Sadguru, the founder of Isha Foundation)यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु केलेल्या 'माती वाचवा' चळवळीचे ( Save Soil Campaign ) कौतुक केले. सद्गुरूंच्या प्रवासामुळे जगाला मातीबद्दल आपुलकी निर्माण झाली असेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच जगाने भारतीय मातीची ताकदही पाहिली असेल, असे उद्गारही पंतप्रधान मोदी यांनी काढले.