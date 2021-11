अन्नपदार्थ निवडीबाबत नवी पिढी सजग करण्याची गरज

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

आपल्या पूर्वीच्या पिढ्यांसाठी खाण्याची निवड आणि पोषण यासंदर्भात आई- आजी वर्गाने महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. पुढच्या पिढ्यांना अन्न पदार्थांसाठी निवड करण्याबाबत aware about food choices शिक्षित करण्याची नितांत गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar यांनी केले.