नाशकात कोम्बिंग ऑपरेशनची गरज

नाशिक । निशिकांत पाटील Nashik

नाशिक शहरात ( Nashik City) गेल्या काही दिवसांपासून आपापसातील भांडणामुळे वाद निर्माण होऊन लाठ्या काठ्यांसह धारदार हत्यारे काढून हाणामारीच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आयुक्तालयातर्फे 'मिशन ऑल आऊट मोहीम'( Mission All Out Campaign) राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.