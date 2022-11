संजय पवारांसाठी राष्ट्रवादीचे दरवाजे आता बंद..

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यात भाजप व शिंदेगट शिवसेना (BJP and Shindegat Shiv Sena) विरुध्द महाविकास आघाडीत (Mahavikas Aghadi) चुरशीची ठरत असलेल्या दुध संघाच्या निवडणुकीत (election of Dudh Sangh) गेल्या काही दिवसांपासून भाजप व शिंदे गटाच्या पॅनलसोबत (panel of BJP and Shinde group)असणारे राष्ट्रवादीचे नेते संजय पवार (NCP leader Sanjay Pawar) यांच्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते ना. अजित पवार (Leader of NCP Ajit Pawar) यांनी सांगितल्याप्रमाणे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP Congress) दरवाजे बंद (doors are closed) झाल्याची माहिती आमदार एकनाथराव खडसे (MLA Eknathrao Khadse) यांनी आज पत्रकारांशी बोलतांना दिली.