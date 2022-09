नवरात्रोत्सव विशेष : विधवांच्या समस्यावर जागर व्हावा

जळगाव : jalgaon

गेल्या अनेक वर्षापासून समाजात (society) विधवा, परितक्त्या (Widows) महिलांचा प्रश्न (question of women) एैरणीवर आलेला आहे. काक स्पर्श चित्रपटातून या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासह जागृती निर्माण (Creating awareness) करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. काक स्पर्श चित्रपटाच्या नायिकेबाबत सर्वांनाच सहानुभूती वाटत असली तरी मात्र प्रत्यक्षात तशी कृती होतांना दिसत नसले तरी अपवादही आहेत. विधवा किंवा परीतक्त्या यांचे पुर्नविवाह (remarriage) होतांना दिसत असले तरी ते प्रमाण कमी आहे. यासह महिलांनीच प्रथमत: महिलांना सन्मान (Women first honor women) द्यावा आणि नंतरच समाजाकडून अपेक्षा (Expectations from society) करावी असाही मतप्रवाह (opinion stream) आजच्या नवरात्रोत्सवाच्या (Navratri special) विशेष भागात घेतलेल्या महिलांच्या प्रतिक्रीयातून (reaction of women) दिसून आला.